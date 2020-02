Zapojte sa do súťaže o “Elektrickú kolobežku”.

Súťažíme najbližších 12 týždňov.

AKO SA ZAPOJIŤ ?

Zaregistrujte sa na našom webe https://idomaster.com

Pridajte riešenie do ľubovoľnej kategórie: Development, Business, IT and Software, Design, Marketing, Office Productivity, Writing, Translation, Music, Audio.

KTO VYHRÁVA?

Jeden z vás, ktorí zdieľa linku svojho riešenia do komentára pod tento príspevok a napíše v čom je jeho riešenie unikátne.

Výhercu vyžrebujeme už 31.05.2020.

Ak nevyhráte, nič sa nedeje. V Októbri súťažíme znovu. Celkovo rozdáme 2 elektrické kolobežky.

Ako zvýšiť šance na výhru?

1. Buďte fanúšikom tejto fanpage

2. Pridajte viac riešení

3. Zdieľajte s priateľmi