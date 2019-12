How do I check whether a module is installed in Python, and install it if needed?





PKGS=['selenium','ctypes','time', 'os','shutil','subprocess','unittest','urllib']

for p in PKGS:

import imp

m_repr = "'%s'"%p

m_repr = m_repr.ljust(20,".")

print("Module %s"%m_repr,)

try:

fp, pathname, description = imp.find_module(p)

imp.load_module(p, fp, pathname, description)

except:

print("FAIL")

continue

finally:

print("OK")